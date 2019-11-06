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В пензенском стриптиз-клубе богачам оказывали пикантные услуги

6 ноября в 17:40 218 просмотров

В пензенском стриптиз-клубе занимались проституцией. Правоохранители задержали около 50 подозреваемых и свидетелей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, двое пензенцев примерно в 2014 году открыли на территории Железнодорожного района развлекательное заведение для мужчин. Официально это был стриптиз-клуб, но, как выяснили стражи порядка, в заведении занимались проституцией.

Его посетителям предлагали так называемое «крейзи меню», в котором были указаны услуги девушек и их стоимость. В пресс-службе областного СУ СКР уточнили, что такие услуги оказывали не менее 27 девушек, одна из которых — несовершеннолетняя.

Посетитель мог выбрать сотрудницу клуба, которая ему понравится и «выкупить» ее на день. Такая услуга стоила 25 тысяч рублей. Мужчине после оплаты выдавали чек.

После того, как клиент выполнил все условия, он мог уединиться со своей «покупкой» в VIP-комнате за дополнительную плату либо покинуть заведение. После владельцы и работники клуба делили деньги между собой.

Осенью 2017 года предприниматели разделили свой бизнес. 33-летний мужчина открыл собственный клуб в Ленинском районе, в котором так же можно было купить девушку на ночь.

«По оперативным данным, среди клиентов указанных заведений были состоятельные жители области», — добавили в пресс-службе УМВД.

Следователи возбудили уголовное дело. В результате одного из организаторов и трех участников преступной группы задержали, им предъявили обвинение в организации занятия проституцией и вовлечении в эту незаконную деятельность, в том числе — несовершеннолетней. Мужчину заключили под стражу. Его сообщник скрылся. Расследование продолжается.

Фотография: скриншот - https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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