Когда пензенцы увидят новый фонтан в центре города?

Уже в следующем году в центре Пензы заработает новый фонтан . Когда именно жители и гости города смогут оценить его в действии, журналистам рассказал вице-мэр Магомед Агамагомедов.

По словам замглавы администрации города, работы ведутся в соответствии с заключенным договором. Первый этап финансируется за счет средств частной компании.

«В настоящее время демонтированы чаша, оборудование подземной части. В конце ноября готовимся к монолитным работам по устройству новой чаши. Что касается аукциона, который планировалось провести в ноябре, — он не состоялся по двум причинам: во-первых, в ФАС была подана жалоба организацией, которую признали необоснованной, во-вторых, у подрядчика, который планировал подать документацию для участия в аукционе, не получилось это сделать — по срокам не успели. Сегодня процедура запущена вновь, мы 25 ноября планируем определить подрядную организацию и выйти на подписание контракта», — рассказал Магомед Агамагомедов.

Согласно контракту с компанией, финансирующей первый этап работ, завершить его планируется до 25 июля 2020 года.

«Это установка самого фонтана, чаши, оборудования, пуско-наладочные работы. К этому времени можно будет испытать сам фонтан. А благоустройство прилегающей территории предполагается завершить до 15 августа», — пояснил вице-мэр.

Всего на реконструкцию Фонтанной площади планируется потратить 255 млн: из них 98 млн — средства частной компании и 157 млн — бюджетные деньги.

Ранее в пресс-службе горадминистрации сообщили, что новый фонтан будет светомузыкальный. Его размер станет больше, по бокам чаши рабочие обустроят два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. Также специалисты планируют благоустроить и озеленить сквер между фонтаном и улицей Кирова. Там появятся зоны отдыха, игровая площадка, архитектурные формы и необычные качели.

Напомним, с инициативой по реконструкции фонтана выступил глава региона Иван Белозерцев.