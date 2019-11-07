Пензенцам рассказали о новых форматах Всероссийской переписи населения

В октябре 2020 года Всероссийская перепись населения будет проходить в нескольких форматах, чтобы каждый мог выбрать подходящий именно ему.

Впервые организаторы будут использовать цифровые технологии. Благодаря этому переписаться можно будет самостоятельно, зайдя в специальный раздел на портале «Госуслуги». Правда, нужно иметь стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Электронная анкета предлагает внести данные не только о себе, но и о членах семьи.

Также онлайн-перепись будет доступна на специальных участках многофункциональных центров.

Вариант, предусматривающий непосредственное общение с переписчиком, который на этот раз будет вооружен планшетом, сохраняется. Специалистам выдадут экипировку и удостоверения, которые недействительны без паспорта. Если пускать незнакомца, пусть даже предъявляющего официальные документы, в квартиру не хочется, можно обратиться на специальный переписной участок.

Независимо от выбранного формата, вопросы будут одинаковыми, только при самостоятельном заполнении пользователю помогут всплывающие подсказки и пояснения. Если анкета была заполнена через Интернет, переписчик попросит сообщить цифровой код-подтверждение.

Перепись населения — добровольное мероприятие, наказания за уклонение от участия в ней в России не предусмотрено, хотя другие страны уже применяют подобную практику. В переписные листы заносятся только те данные, которые сообщают опрашиваемые, предъявлять документы для их подтверждения не нужно. Также предусмотрено право отказаться от ответа на любой вопрос.

«Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их источниках», — отметили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.