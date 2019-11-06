В Кузнецке прошла торжественная встреча бывших актеров театра «Бум» (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области отметили 40-летие основания некогда популярного театра «Бум». Его спектакли на стыке XX и XXI веков пользовались небывалой популярностью. Театра больше нет, но память о нем бережно хранят многочисленные воспитанники студии. Они организовали торжественную встречу в кузнецком музейно-выставочном центре.

Выставка «Жизнь в полете», посвященная 40-летию некогда существовавшего в Кузнецке театра «Бум», собрала десятки экспонатов. Смелые постановки и масштабные фестивали — это то, что театр с взрывным названием на стыке столетий выделяло на фоне других. С тех пор «Бум» в Кузнецке связывают с именем Александра Калашникова.

«В 1979 году он, будучи выпускником куйбышевского института культуры, приехал в родной город Кузнецк, где его приняли режиссером агитбригады в дом культуры «Рассвет». Первый спектакль назывался «У нас в Кузнецке ярмарка», — рассказала директор музейно-выставочного центра, бывшая актриса театра «Бум» Ольга Горнова.

Бывшие бумовцы за многое благодарны своему наставнику Александру Калашникову. Театральная школа стала для них хорошей стартовой площадкой во взрослую жизнь. Спустя больше четверти века некогда актеры стали известными в городе людьми.

«У него не было задачи вырастить профессионалов, театралов, он хотел сделать из нас настоящих людей. Сейчас бумовцев можно найти в любой профессиональной отрасли — в образовании, администрации, суде, полиции, торговле», — сказал режиссер и художественный руководитель театральной студии «Альт», бывший актер театра «Бум» Сергей Нуштаев.

«Многие говорят, что сначала надо сделать что-то, а потом говорить об этом. У Александра Николаевича было совершенно другое правило в жизни: «Скажи, чтобы все знали, а потом докажи, что можешь это сделать». И он следовал ему. Сначала заявил, что будет поставлен спектакль «Алые паруса», а потом выполнил задачу», — рассказала супруга Александра Калашникова Татьяна.

Перед гостями торжественного вечера выступили воспитанники театральных студий Кузнецка, которыми руководят бывшие бумовцы, а также детская труппа из Москвы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.