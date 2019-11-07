Пензенцы смогут выбрать территории для благоустройства (видео)

У Соборной площади появится больше парковочных мест, а пешеходные переходы на Окружной могут стать освещенными. Это лишь немногие вопросы, рассмотренные на еженедельной планерке в администрации Пензы.

Основное внимание чиновники уделили исполнению национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Новый мэр города Андрей Лузгин заметил, что по всем направлениям, кроме нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», есть существенные недоработки. Также он обратил внимание коллег на угрозу второй смены в школах на Западной поляне, необходимость работы с творческими коллективами, чтобы те могли рассчитывать на гранты, создание цифровой экономики и проблемы экологии, главная из которых — окончание срока действие полигона для отходов под Чемодановкой.

Детские сады и школы — в центре внимания первой планерки нового мэра Пензы в присутствии средств массовой информации. Беспокойство вызывает стройка дошкольного учреждения на улице Измайлова. До сдачи объекта остался месяц, гидро- и теплоизоляция еще не обустроены, строители начали делать кирпичную кладку. Чтобы успеть к сроку, мэр предложил организовать работу в две смены. В дальнейшем обустройстве нуждается и школа в третьем микрорайоне Арбеково.

«Мы посетили там две строительные площадки. Прошу сразу на этапе проектирования предусматривать парковочные пространства, куда будут подвозить детей, и пешеходные дорожки. Были замечания со стороны жителей. Школа в Арбековской заставе будет сдана в декабре, и, как договаривались, спортивную площадку откроем весной», — сказал Андрей Лузгин.

15 ноября в Пензе пройдут выборы (0+). Кандидаты — общественные территории. Горожанам предстоит голосовать за благоустройство того или иного объекта по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Всего — 46 объектов, это большие общественные территории, зоны отдыха у водоемов, скверы», — рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В 2019 году таким центральным общественным пространством стала набережная Суры. В мэрии рассчитывают на явку в 50 тысяч человек — столько пензенцев пришло на выборы в 2018-м. Параллельно с общественными территориями в городском управлении ЖКХ будут принимать заявки на благоустройство дворов. Изменять облик города будут за счет национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Нацпроекты, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина, оказались в центре городской планерки. Чиновники обсудили каждое из направлений. Так, переселение из ветхого жилого фонда по проекту «Жилье и городская среда» в Пензе поменяет свою географию.

«Были вопросы, в том числе — у СМИ, будут ли продолжать переселять людей в Зарю. Мы приняли решение, донесите его до граждан. Они должны понимать, что это Заводской район, а не Заря. Там будет современное жилье с хорошей инфраструктурой», — сказал глава администрации Пензы.

Безопасных и качественных дорог в 2020 году станет больше. Кроме реконструкции Бакунинского моста, предполагается направить силы на улицу Терновского, Баумана, Луначарского, проспект Строителей, дорогу-дублер улицы Окружной. В комплект безопасной и качественной дороги входит новое дорожное полотно, бордюр и тротуар. Кроме того, обустроят два пешеходных перехода у остановок «Дом быта» и «Комарово», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.