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Пензенцам советуют избегать «специалистов» возле МРЭО ГИБДД (видео)

6 ноября в 22:29 28 просмотров
«консультантов» возле МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей. Они предлагают платную помощь в заполнении бланков.

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Пензенцы снова жалуются на навязчивых «консультантов» возле МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей. Они предлагают платную помощь в заполнении бланков.

В ГИБДД предупреждают, что эти «специалисты» не имеют отношения к Госавтоинспекции, предложения таких «консультантов» советуют игнорировать. Помощь в заполнении заявлений на регистрацию транспорта, а также на получение или замену водительского удостоверения предоставляют сами сотрудники МРЭО.

«Консультации по вопросам деятельности подразделения осуществляются сотрудниками МРЭО ГИБДД бесплатно. Вся необходимая информация, в том числе — бланки заявлений и образцы для их заполнения, имеются на информационных стендах ведомства в свободном доступе», — сказал заместитель начальник отдела по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Пензы Андрей Асеев.

Услуги также можно получить в электронном виде — на официальном портале «госуслуг». К тому же пользователям портала предоставляется 30% скидка при оплате госпошлины, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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