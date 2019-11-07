Губернатор рассказал о строительстве лыжного стадиона в Пензе

По поручению губернатора Ивана Белозерцева в Пензе построят лыжный стадион. Он разместится на двух площадках — верхней и нижней, будет состоять из пары спортивных баз, соединенных лыжной трассой, ведущей от Западной Поляны к стадиону «Снежинка».

«Идея строительства таких спортивных объектов в Пензе существует далеко не первый год. О ее воплощении мечтают и профессионалы, и любители лыжных гонок», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что участок, где будет расположен стадион, является одним из самых популярных мест отдыха среди поклонников лыжного вида спорта.

На сегодняшний день подготовлено и утверждено техническое задание на указанные объекты, а также сформировано задание на проектирование. Новый лыжный стадион будет включать две площадки, оснащенные соответствующей инфраструктурой. Верхнюю лыжную базу предполагается расположить в лесном массиве на Западной Поляне, нижнюю — в районе улицы Виражной, сообщили в пресс-центре облправительства.

На территории верхней площадки будет построено здание лыжной базы, рассчитанное на единовременную пропускную способность 100 человек. В этом сооружении должны быть созданы условия для работы медицинского кабинета и буфета, предусмотрены комнаты для подготовки и хранения спортивного инвентаря. Также здесь разместятся раздевалки, санузлы, тренерская комната и прочие технические помещения. Кроме того, объект предполагает наличие стартовой площадки, гостевой парковки на 400 автомашин, в том числе — специальных мест для инвалидов, маломобильных групп населения и автомобилей экстренных служб.

Также будет оборудован спуск с ограждениями для катания на санках, ледянках, тюбингах. И построена велолыжероллерная трасса общей протяженностью 5200 м и шириной 6 м с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона. Она будет работать не только зимой, но в летнее время, оснащена соответствующими наружными светильниками.

На нижней площадке, в районе улицы Виражной, должна быть возведена блочно-модульная лыжная база, рассчитанная на единовременную пропускную способность 50 человек. Здесь также разместится все необходимое — от медкабинета до пункта хранения спортинвентаря, от стартовой площадки до парковки на 40 автомобилей. К тому же, проектом предусмотрены одноэтажное, неотапливаемое здание для хранения техники и асфальтобетонная площадка для уличных тренажеров.