Появилось видео смертельной аварии в Бессоновке

Пензенец опубликовал в Сети видеозапись с места аварии, которая произошла в селе Бессоновка.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что видео было записано в 18:47. Судя по кадрам, у BMW сильно поврежден правый бок, от удара ее выкинуло на обочину. У «семерки» разбиты капот и бампер, машину развернуло на проезжей части.

Напомним, в пресс-службе регионального управления ГИБДД ранее сообщали, что авария произошла 6 ноября в 17:55. Иномаркой управлял 54-летний мужчина, а ВАЗ-2107 — 27-летний водитель. В результате ДТП погибла 45-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении отечественной легковушки. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными на дороге. Кроме того, необходимо использовать ремни безопасности.