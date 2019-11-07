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В центре Пензы легковушка изуродовала знак

7 ноября в 09:31 188 просмотров
Сети фотографии с места аварии на одном из перекрестков Пензы.

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Пользователь утром 7 ноября выложил в Сети фотографии с места аварии на одном из перекрестков Пензы.

Судя по снимкам, на перекрестке улиц Кураева и Красная столкнулись иномарка и машина отечественного производства. Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. ВАЗ влетел задней частью в знак «Пешеходный переход», металлическая конструкция буквально сложилась пополам, ее основание вырвало с асфальтом.

Пострадал ли кто-то из людей в аварии, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям быть аккуратнее за рулем и избегать резких маневров. Не стоит забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Особенно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов, перекрестков.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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