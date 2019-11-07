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В России предложили ремонтировать ветхие дома за счет граждан

7 ноября в 09:43 158 просмотров
, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известия» со ссылкой на данные Минстроя, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

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Россиянам предложили ремонтировать ветхое жилье за свой счет до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известия» со ссылкой на данные Минстроя, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Эту инициативу ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда.

Сейчас в стране 25 млн кв. м такой жилплощади. По оценкам экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся. Однако они считают, что это будут бесполезные траты — ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.


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