Мэр Пензы оценил новые ясельные группы

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, новые группы появились за счет перепрофилирования имеющихся, так как была потребность именно в яслях. Капитальный ремонт включал в себя штукатурно-малярные работы, замену инженерных коммуникаций, окон, дверей, установку новой сантехники. Была приобретена мебель, игрушки, на участках установили веранды.

Так, в детском саду № 129 на улице Рахманинова, 35а новая ясельная группа стала третьей. Всего здесь обучаются 70 детей раннего возраста. В филиале детского сада № 149 на улице Бородина, 8 введена в эксплуатацию четвертая такая группа.

«Для пребывания детей созданы комфортные условия. Необходимо продолжать работу по этому приоритетному направлению, чтобы обеспечить местами в детских садах всех желающих», — сказал Андрей Лузгин.

Также в ходе посещения учреждений мэр обсудил с руководителями вопросы обеспечения безопасности, медицинского обслуживания и укомплектованности кадрами.

Мероприятия провели в рамках нацпроекта «Демография», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным и направлен на обеспечение мест в детсадах для малышей до трех лет. В Пензе планируется в 2019 году открыть девять дополнительных ясельных групп.