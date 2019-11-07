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В Пензе пройдет концерт в честь юбилея песни «Восемнадцать лет»

7 ноября в 10:26 104 просмотра
«Пенза» состоится концерт, посвященный 60-летию песни «Восемнадцать лет».

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22 ноября в ККЗ «Пенза» состоится концерт, посвященный 60-летию песни «Восемнадцать лет».

В Пензе осенью 1959 года молодой поэт Владимир Застрожный и композитор Октябрь Гришин написали песню «Восемнадцать лет». Она получила всенародное признание, стала своеобразным гимном, визитной карточкой Пензенской области. Правда, не сразу, а лишь в 1961 году, когда на одном из приемов ее услышал Никита Хрущев и, небывалый в истории Кремлевского протокола случай, попросил исполнить композицию еще раз.

Песню исполняли многие профессиональные и самодеятельные коллективы, она вошла в репертуар Людмилы Зыкиной, хора Пятницкого, белорусского ансамбля «Сябры».

22 ноября в 18:00 в ККЗ «Пенза» состоится большой праздничный концерт (0+), посвященный юбилею легендарной песни. Специальным гостем станет заслуженный артист России Валерий Семин.


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