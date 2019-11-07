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В Пензе проверили интервал движения автобусов на ост. «Автоколонна № 1546»

7 ноября в 11:31 142 просмотра
«Автоколонна № 1546» по направлению в центр города.

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Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил провести проверку графика движения общественного транспорта на остановке «Автоколонна № 1546» по направлению в центр города.

Такое поручение было дано, чтобы проверить обеспеченность транспортом граждан после закрытия Бакунинского моста на реконструкцию. На место 6 ноября прибыли сотрудники управления транспорта и связи Пензы. С 8:10 до 9:20 они мониторили интервалы движения автобусов и маршруток № 9к, 9 м, 20, 59, 82с, 88т, 93, 99.

«В ходе проверки установлено, что графики в целом соблюдались, фактов значительного увеличения интервала движения на указанных маршрутах не выявлено. Количество автобусов и их вместимость соответствовали существующему пассажиропотоку», — сообщила начальник управления Юлия Еремина на своей странице в Facebook.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/utis.penza

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