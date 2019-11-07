Пожилые россияне всё чаще выбирают лечение позвоночника в клинике Ассута

Израильская клиника Ассута успешно решает одну из самых распространенных проблем пожилых людей — боли в спине. Еще 10−15 лет назад врачи рекомендовали пожилым пациентам научиться жить с болью и ограничить физическую активность. Однако современная спинальная хирургия располагает технологиями, которые позволяют вернуть здоровье людям «золотого возраста». Эти технологии уже несколько лет применяются в ведущих клиниках мира, в том числе в израильской клинике Ассута.

Повышение продолжительности жизни в Израиле привело к увеличению количества операций на позвоночнике. Тысячи пациентов от 65 до 85 лет проходят здесь сложные спинальные операции, улучшающие качество их жизни. Чаще всего эти люди страдают от дегенеративного сужения (стеноза) позвоночного канала, которое приводит к сдавливанию спинного мозга и нервных корешков.

Раньше израильские хирурги при этой патологии расширяли позвоночный канал, удаляя задние дуги позвонков. Сейчас требования к операциям повысились: пожилые люди хотят заниматься спортом и путешествовать. Переход к более радикальному расширению позвоночного канала требует фиксации позвонков. Эта процедура осуществляется с помощью имплантации винтов в позвонки и их соединения.

Исследования показывают, что до сих пор около 20% винтов, которые устанавливали спинальные хирурги, были расположены неправильно — даже при высокой квалификации врача. Ведь выполняя операцию «вслепую», хирург не может быть на 100% уверен, что винт находится в нужном месте. Это становилось причиной осложнений и удерживало пациентов от операций на позвоночнике. Однако в последние годы в Израиле были внедрены технологии, которые позволили повысить точность установки винтов. К таким технологиям относятся:

• система рентгеновской визуализации O-ARM, дающая возможность хирургу видеть расположение винтов во время операции;

• спинальный робот Mazor.

Одной из первых израильских клиник, которая начала использовать новые технологии, стала тель-авивская Ассута. Один из самых известных ее спинальных хирургов — доктор Илья Пекарский, который несколько лет назад успешно прооперировал олимпийского чемпиона Евгений Плющенко.

По словам доктора Пекарского, благодаря новым технологиям в спинальной хирургии, число операций на позвоночнике у пожилых людей в Ассуте за последние 10−15 лет выросло в 15 раз. Самому старшему пациенту, которого довелось оперировать доктору Пекарскому, было 94 года.

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