«Дамате» завершила уборку урожая в районах Пензенской области

По итогам 2019 года «Дамате» собрала более 45 тысяч тонн сельхозкультур и заготовила свыше 14 тыс. тонн соломы, средняя урожайность составила 27,2 ц/га.

Уборочная кампания велась с середины июля, ее удалось завершить в оптимальные агротехнические сроки. Урожай собрали с площади более 16,5 тыс. гектаров в шести районах Пензенской области: Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском. Работы вели более 60 человек, культуры убирали с помощью 17 комбайнов и 30 единиц грузового транспорта.

Всего в 2019 году компания собрала более 31 тыс. тонн озимой и яровой пшеницы, также достигнуты запланированные показатели по сбору подсолнечника — 14 тыс. тонн. Средняя урожайность по пшенице составила 28,1 центнера с гектара, подсолнечнику — 25,4 центнера с гектара, что выше планируемого показателя.

Самые масштабные работы были проведены в Нижнеломовском районе: там с 6,7 тыс. га «Дамате» собрала более 20 тыс. тонн продукции. В Наровчатском районе — более 8,5 тыс. тонн с 2,8 тыс. га, в Колышлейском — 3,6 тыс. с 1,4 тыс. га. Валовый сбор в Спасском и Вадинском районах превысил 5 тыс. га и 6 тыс. га соответственно. В Мокшанском районе собрали более 1,6 тыс. тонн.

Также компания завершила заготовку соломы: всего подготовлено 14 тыс. тонн, или 53,5 тыс. тюков. Эти работы велись в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском и Спасском районах.

Отметим, что растениеводство является одним из ключевых направлений деятельности «Дамате». Оно необходимо для обеспеченья растущего поголовья индейки качественными кормами собственного производства. Площади посевных территорий наращиваются ежегодно за счет ввода в севооборот залежных земель.