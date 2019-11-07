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Сердобчанин нашел около дома боеприпас времен Великой Отечественной

7 ноября в 12:05 98 просмотров

К частному дому в селе Софьино Сердобского района Пензенской области приехали взрывотехники.

Сельчанин около своего дома копал землю и нашел предмет, который был похож на боеприпас. Он обратился в правоохранительные органы.

На место приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, чтобы обследовать находку. В результате установлено, что это — корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Боеприпас направили на исследование в экспертно-криминалистический центр управления МВД России по Пензенской области.

Фотография: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

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