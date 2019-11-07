Капралов: Нацпроектом по поддержке бизнеса поставлены амбициозные задачи

Как в Пензенской области реализуется приоритетный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом России Владимиром Путиным? О сути проекта и показателях, которых планируется достичь, журналистам ИА «Пенза-Пресс» рассказал министр экономики региона Сергей Капралов.

— Сергей Викторович, расскажите, в чем суть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»? Каких показателей планируется достичь? Как это отразится на количестве рабочих мест?

— Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поставлены амбициозные задачи по вовлечению граждан России в предпринимательскую деятельность. Так, в нашем регионе число занятых в малом и среднем бизнесе к 2024 году должно вырасти более чем на 40 тыс. человек. Сейчас это число составляет порядка 160 тысяч человек.

Нацпроект включает в себя несколько направлений, таких как «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе — к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В рамках перечисленных направлений реализуются различные механизмы поддержки предпринимательства. Всего на исполнение нацпроекта в Пензенской области планируется направить более 2 млрд рублей, в текущем году финансирование составило более 600 млн рублей.

В настоящий момент доля малого и среднего бизнеса в ВРП региона составляет более 30%. В общем объеме инвестиций эта доля по итогам I полугодия 2019 года составила 46,5 процентов.

— Как организована работа по исполнению нацпроекта в Пензенской области?

— В целях более эффективной реализации нацпроекта в этом году по инициативе губернатора был создан региональный Фонд поддержки предпринимательства. Фонд предоставляет услуги на безвозмездной основе, это проведение бизнес-миссий и организация участия в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях как на территории России, так и за ее пределами. Также фондом проводятся образовательные семинары, предназначенные как для действующих предпринимателей, так и для планирующих открытие собственного дела.

Получить подробную информацию о деятельности фонда и записаться на мероприятия можно на сайте mbpenza.ru. Все реализуемые мероприятия фонда бесплатны как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только собирается заняться своим делом.



В настоящее время услугами воспользовались почти 2000 предпринимателей и физических лиц.

В этом году начет работать единая площадка, на которой расположатся такие организации, как АО «Поручитель», Центр кластерного развития, МФЦ для бизнеса и другие структуры, — это центр оказания услуг «Мой бизнес». Это уникальный объект инфраструктуры, который будет работать по принципу «одного окна». В центре можно получить все виды государственной поддержки, начиная от консультирования, регистрации ИП или юридического лица, получения финансовой поддержки, до вывода на экспорт. Пространство центра будет включать зал ожидания, переговорные комнаты, конференц-зал и зал для проведения разного формата мероприятий — семинаров, тренингов, мастер-классов и т. д.

На муниципальном уровне в инфраструктуру поддержки входят муниципальные специализированные организации по поддержке малого и среднего предпринимательства, которые функционируют при администрациях муниципальных районов и городских округов. В данных организациях также можно получить различного рода поддержку, начиная с консультаций по вопросам ведения бизнеса, заканчивая возможностью получить товарный кредит на развитие собственного дела. В данных структурах окажут всестороннюю помощь при оформлении документов для получения микрозайма в АО «Поручитель», помогут приять участие в семинарах и бизнес-миссиях, организуемых Фондом поддержки предпринимательства.

Информацию о деятельности данных структур можно получить на официальных сайтах администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области.

— Все ли желающие смогут принять участие в проекте или есть определенные критерии отбора?

— Если мы говорим о получении консультаций и образовательных программах, семинарах, мастер-классах, тренингах, то участие могут принять как субъекты бизнеса, так и физические лица, заинтересованные в открытии собственного дела.

Основное требование — это регистрация и осуществление предпринимательской деятельности на территории Пензенской области, наличие сведений о них в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если говорить о финансовой поддержке, то дополнительно субъекты бизнеса должны соответствовать следующим требованиям: не иметь задолженности по налогам и сборам и задолженности перед работниками организации, обеспечивать создание новых рабочих мест.

— Расскажите подробнее, какая работа будет проводиться в рамках популяризации предпринимательства? Как можно стать участником этого проекта?

— Основная цель проекта «Популяризация предпринимательства» — формирование положительного образа предпринимательства, а также всесторонняя поддержка в открытии и сопровождении новых бизнес-проектов на территории региона.

В первую очередь, проект направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи, студентов, безработных граждан, активных людей среднего возраста.

Мероприятия по вовлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность и создание собственного бизнеса включают различные тестирования по выявлению предпринимательских компетенций, проведение обучающих мероприятий, деловых игр, конкурсов и развитие института наставничества.

Подать заявку на участие в таких мероприятиях можно, обратившись в Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области по телефону: 8−800−555−1958, или через сайт mbpenza.ru.

— А как дела обстоят с финансовой поддержкой? Будут ли какие-то снисхождения по кредитам для начинающих бизнесменов? Может быть, им предоставят какие-то льготы?

— Одним из самых востребованных у пензенских предпринимателей инструментов государственной финансовой поддержки является гарантийная микрокредитная компания «Поручитель».

Компания оказывает два вида финансовой поддержки для бизнеса: предоставление займов и поручительств по банковским кредитам.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» в текущем году в АО «Поручитель» из средств федерального бюджета в целом привлечено 357 млн рублей на оказание гарантийной и микрофинансовой поддержки. Кроме того, с начала этого года максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей. Максимальный срок, на который предоставляются займы, составляет три года. Размер ставки по займам равен ключевой ставке Банка России, на сегодняшний день это 6,5% годовых.

Для таких категорий, как начинающие предприниматели, женское предпринимательство, молодежное предпринимательство, компания «Поручитель» предлагает специальные продукты со сниженной ставкой и отсутствием комиссии за выдачу.



Второй вид финансовой поддержки для бизнеса — это предоставление поручительств по банковским кредитам.

В случае, если субъект бизнеса обращается в банк за кредитом и ему не хватает собственного залога, он может обратиться в «Поручитель» за поручительством. Поручительство предоставляется в объеме до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн рублей. Срок и сумма кредита не ограничены.

Также в рамках мероприятий финансовой поддержки с этого года в Пензенской области реализуется программа льготного кредитования «8,5%", в которой участвуют ведущие банки, представленные на территории региона. На поддержку могут претендовать субъекты малого и среднего бизнеса, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики. Кредитование осуществляется с максимальной процентной ставкой 8,5% с возможностью привлечения кредитных ресурсов на инвестиционные цели от 0,5 млн руб. до 2 млрд руб. на срок до 10 лет; на оборотные цели от 500 тысяч руб. до 500 млн руб. на срок до 3 лет. По данным на начало октября по этой программе в Пензенской области выдано кредитов на сумму более 4 млрд рублей.

— Оказывается ли поддержка предприятиям, ориентированным на экспорт? Какие образом вы планируете добиться выхода на мировой рынок?

— Одним из активных направлений деятельности Фонда поддержки предпринимательства является развитие экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, фонд предоставляет услуги на безвозмездной основе, это проведение зарубежных бизнес-миссий и международных выставочно-ярмарочных мероприятий.

В случае участия в данных мероприятиях предпринимателям помогают осуществить подборку площадок для переговоров, найти потенциальных контрагентов, оказать услуги переводчиков.

Также в целях поддержки экспортеров одной из форм продвижения товаров и услуг пензенских предпринимателей на международных рынках является содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли на электронных торговых площадках. В случае соответствия критериям предпринимателям оказывают содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) на международной электронной торговой площадке (Alibaba.com, E-bay.com, Amazon.com и др.).

Также в текущем году фонд осуществляет субсидирование затрат экспортно-ориентированных компаний в размере 20% от стоимости предоставления услуг на проведение индивидуальных маркетинговых или патентных исследований иностранных рынков, на приведение продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров, а также на создание специализированного сайта.

С 2019 года на территории Пензенской области совместно с Российским экспортным центром реализуется образовательная программа Школа экспорта. Всего в рамках образовательной программы предприниматели региона в текущем году пройдут 11 курсов, посвящённым экспортной деятельности. Планируется участие порядка 120 представителей субъектов экспортно-ориентированного бизнеса.

Говоря о финансовой поддержке, необходимо отметить, что министерством экономики продолжается осуществление поддержки в виде субсидий из регионального бюджета, направленных на компенсацию части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Предприятия, принявшие участие в выставочных мероприятиях за рубежом, могут рассчитывать на субсидирование 50 процентов затрат на аренду выставочных площадей и регистрационных сборов.

— В декабре 2019 года будет законодательно закреплено введение нового налогового режима на базе мобильного приложения — налог на профессиональный доход. Какие категории граждан будут платить данный налог?

— Налог на профессиональный доход разработан для такой категории граждан, как самозанятые. Все мы в той или иной степени пользуемся услугами, которые сегодня оказывают самозанятые: начиная от услуг репетиров, услуг по изготовлению кондитерских изделий на дому, услуг маникюра, ремонта и пошива одежды, заканчивая бытовыми услугами. Это же уже сложившийся сегмент занятости. Сейчас пилотный проект запущен в четырех субъектах России — это Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан.

Государство сегодня предложило очень комфортный выход из «тени» для таких категорий занятых — размер налога на профессиональный доход составляет всего 4% для лиц, оказывающих услуги физическим лицам, и 6% - для лиц, оказывающим услуги юридическим лицам. Оплачивать его можно через мобильное приложение.

В настоящее время зарегистрироваться в качестве самозанятых могут только те жители Пензенской области, которые осуществляют деятельность на территории регионов — участников эксперимента. С 2020 года запланировано расширение географии применения данного специального налогового режима. Пензенская область также планирует приять активное участие в этой работе.

Вместе с тем, на сегодняшний день самозанятые могут воспользоваться всеми консультационными мерами поддержки, которые предоставляет центр «Мой бизнес», а также на его базе пройти программы обучения.