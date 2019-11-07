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В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии в Бессоновском районе

7 ноября в 12:30 102 просмотра
авария унесла жизнь женщины, еще несколько человек пострадали.

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В Бессоновском районе Пензенской области авария унесла жизнь женщины, еще несколько человек пострадали.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 6 ноября в 17:55 на дороге «Пенза — Лунино» в границах Бессоновского района столкнулись BMW-525 и ВАЗ-21074. За рулем иномарки находился 54-летний мужчина, отечественной легковушкой управлял 27-летний автолюбитель.

В результате ДТП на месте происшествия погибла 45-летняя пассажирка ВАЗа. Также различные травмы получили пассажиры «семерки», в том числе — двое детей. Грудного ребенка пришлось госпитализировать. Пострадала и 52-летняя женщина, находившаяся в салоне иномарки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

Во избежание аварий, сотрудники ГИБДД просят пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными на дороге. Кроме того, необходимо использовать ремни безопасности.


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