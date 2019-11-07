Пензенские экспортеры узнали нюансы системы налогообложения

В Пензе 6 ноября состоялся бесплатный семинар для предпринимателей в рамках образовательной программы «Школа экспорта» РЭЦ. Его темой стала система налогообложения в экспортной деятельности.

Семинар провела сертифицированный тренер Юлия Артамонова. Она рассказала участникам тренинга о нюансах налоговой системы в экспортной деятельности.

«Бизнесмены узнали о том, какую систему налогообложения стоит использовать при экспортной деятельности, по каким ставкам, что лучше применить в конкретном направлении экспорта. Также они поняли, каким образом работать с налоговой по вопросам возмещения НДС, возврата НДС и прочего», — уточнила Юлия Артамонова.

Она добавила, что благодаря тренингу предприниматели узнали, какие существуют инструменты государства, которые позволяют эффективно применять налоговые системы, как повысить эффективность внешнеторговой сделки, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам, а также какие документы следует подготовить экспортеру для получения льготной ставки НДС.

Теорию участники применили на практике. Им предстояло выполнить несколько заданий для отработки полученных знаний.

«Например, бизнесмены должны были продать мне маркер. Также участники выбирали, какой вариант налоговой системы им удобнее применять в своей работе, чтобы минимизировать затраты и получить максимальное количество прибыли именно от экспортной сделки», — добавила тренер.

Участница семинара Ирина Богослова отметила, что материал был очень полезен, особенно для новичков экспортной деятельности.

«Каждый сам сделает для себя вывод, насколько полезен семинар. У кого-то уже есть схема возмещения НДС при нулевой ставке, и она отработана, такие участники, может, и не получат многого от семинара, но подчеркнут для себя нюансы, которые помогут полностью выстроить цепочку работы. А для кого-то это в новинку, им тренинг был особенно полезен», — сказала она.

По итогам каждого семинара участники проходят тестирование и получают сертификат «Школы экспорта» РЭЦ.

Следующий семинар «Логистика для экспортеров» (18+) пройдет 11 ноября. Участие — бесплатное, нужна лишь регистрация. Подробная информация — на сайте exportedu.ru, кроме того, интересующие вопросы можно задать по телефонам фонда поддержки предпринимательства: 99−09−51 (Сидорова Вероника Сергеевна) или 56−01−40, 8−937−417−20−41 (Сидин Илья Сергеевич).