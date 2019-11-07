В России построят шесть новых СИЗО

К 2026 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить в России шесть новых следственных изоляторов в общей сложности на 7000 мест.

Такие данные приводятся в проекте поправок к федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018−2026 годы)», сообщают «Известия».

На реализацию программы планируют потратить 12 млрд рублей, а по ее итогам количество соответствующих российскому законодательству и международным стандартам СИЗО составит от 85 до 100%.

Планируется создать по два новых СИЗО в Крыму и на Дальнем Востоке, а также по одному — на Северном Кавказе и в арктической зоне.

Сейчас в России — 209 СИЗО и 96 помещений, функционирующих в этом качестве. В этих учреждениях в общей сложности — более 127 тыс. мест, при этом содержится там чуть более 98 тыс. человек. Однако в некоторых регионах «в силу объективных причин» мест в следственных изоляторах не хватает на всех арестованных, отметили во ФСИН. Юристы и правозащитники видят одну из главных причин нехватки мест в изоляторах в сложившейся судебной практике, при которой увеличилось число вынесенных решений об аресте.