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В Арбеково легковушка сбила мужчину на «зебре»

7 ноября в 13:28 128 просмотров

Утром 7 ноября в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Фотография с места аварии появилась в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «Вконтакте». Снимок сделал водитель проезжающего во встречном направлении автомобиля.

Судя по фото, авария произошла на проспекте Строителей недалеко от остановки «Товары для женщин». По информации автора поста, мужчину на пешеходном переходе сбил автомобиль отечественного производства. Похоже, что удар был довольно сильным — у машины выбило лобовое стекло. Очевидцы утверждают, что за рулем авто была девушка.

Официальных данных о произошедшем пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. При приближении к нерегулируемым переходам, нужно снижать скорость, потому что в любой момент может пойти человек. Пешеходам также не следует забывать о безопасности и внимательно смотреть по сторонам.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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