Лик ангела. На освящении фрески в пензенском КИМе рассказали о скрытом изображении

В четверг, 7 ноября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения настенной фрески на сюжеты Воскресения Христова в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (ПОКЦСВМП) на улице Красной.

После богослужения митрополит Серафим обратился к собравшимся, чтобы немного рассказать о фреске и значении данного события.

«Сегодня мы, можно сказать, завершили последнюю веху в реставрации этой фрески, которая была найдена много лет назад. К сожалению, привести ее в порядок сразу не было возможности, не было специалистов, чтобы все сделать грамотно и возвратить образ к жизни. Сегодня мы с вами являемся не только свидетелями возвращения этого образа, но и его освящения», — сказал митрополит Серафим.

Он отметил, что в старом корпусе больницы на улице Красной ранее располагалась богадельня, построенная в 1859 году благотворительницей Марьей Киселевой. Изначально она для помощи людям, в том числе медицинской, и эта функция сохранилась по сей день.

«Наверное, молитвы этих людей не оставили это место, оно не было никогда разрушено и не занималось ничем иным как помощью людям», — отметил он.

«Воскресение Христово» написано в васнецовском стиле, который внес свою традицию иконопочитания и иконописания. В то время многие храмы расписывались в таком стиле, в том числе — и в Пензе.

Митрополит Серафим поблагодарил руководство медицинского учреждения и выразил уверенность, что фреска будет привлекать внимание как православных верующих, так и представителей других конфессий и даже атеистов, которые оценят красоту произведения.

«Это икона. Конечно, свечи нельзя будет поставить, все-таки клиника, но, по крайне мере, люди на нее могут молиться», — отметил священнослужитель, добавив, что это своего рода сохранившийся артефакт того здания, которое строила Мария Киселева.

Этому событию предшествовала долгая работа по восстановлению масляной росписи на штукатурке — именно так, по словам специалистов по живописи, правильно называть то, что изображено на лестнице, ведущей в дневной стационар. Роспись конца XIX века обнаружили случайно при подготовке к ремонтным работам. Она была скрыта под несколькими слоями штукатурки, которые, очевидно, нанесли люди, пытавшиеся сохранить изображение. Причем в те далекие времена материалы использовали такие, что слой сел плотно и фреска была повреждена. О том, какой путь был проделан до сегодняшнего праздничного события, рассказал главный врач ПОКЦСВМП Сергей Рыбалкин.

«Сначала роспись немного расчистили, но из-за нехватки средств нам посоветовали ее законсервировать. Мы закрыли ее тканью, поэтому во время ремонтных работ туда ничего не попадало. И вот буквально полтора года назад я познакомился с Ольгой Карасевой, преподавателем Московской художественной академии, которая готовит реставраторов. Мы пришли к соглашению в плане того, чем можем помочь, она пригласила сотрудников своего учреждения, и началось восстановление», — вспоминает Сергей Рыбалкин.

Для выполнения работ Ольга Карасева пригласила выпускников Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого , ныне — студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова Анну Федулову, Олесю Шашлову и Василия Шебаева. Им помогали волонтеры, а леса ставили рабочие, занимавшиеся ремонтом. Финансовую помощь оказала общественность.

«Когда подбирали растворитель, ничего не подходило. Из-за того, что масляная роспись нанесена на масляную же стену, слишком сильные средства растворяли и авторский слой. Все очищалось по миллиметру, на сухую, девочки плакали. В общей сложности на работу ушло полгода, реставраторы приезжали на каникулах», — рассказывает Ольга Карасева.

Впечатлениями от результатов работы поделилась одна из мастеров — Анна Федулова.

«Конечно, восторг, фреска потрясающая, очень необычная для привычной росписи храмов — в стиле модерн», — отметила она.

Сергей Рыбалкин вспомнил, что сначала была открыта верхняя часть: «Показалась голова Христа, потом ангел появился, и какая-то теплота что ли пошла, когда открылся лик ангела».

Часть изображения внизу была утрачена — очевидно, оттуда его начали сбивать, но потом поняли, что это тяжело и решили замазать штукатуркой. В итоге реставраторы отбили всю поверхность до кирпича, поскольку она уже была рыхлая, и нанесли изображение заново.

Еще один интересный факт: данная роспись является верхним слоем, под ней скрыто еще одно изображение. Сбоку справа проглядывают голова и крыло ангела, аналогичное изображение должно быть слева. В центре просвечивает что-то красное, яркие фиолетовые цвета. Их оставили как артефакт.

«Сохранить это было нашей задачей, это память. Если мы теряем память, мы теряем и будущее. Это прекрасное творение, правильно сказал Владыка: кто верит, тот понимает, кто не верит, посмотрит на это изображение и станет добрее, а люди, которые у нас лечатся, получат силы, чтобы болезнь ушла. Мы сегодня присутствовали на торжественном освящении в такой прекрасный, праздничный день», — подытожил Сергей Рыбалкин.