29 мигрантов скрывались на дачах около Чемодановки

На место выехали полицейские и росгвардейцы. Они осмотрели дачные дома, в некоторых из них жили люди, всего — 29 человек. Все они — мигранты и прибывают на территории страны незаконно. Оказалось, что они поселились в заброшенных строениях, помещения топили с помощью самодельных печей.

Иностранцев задержали и доставили в региональное управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. При проверке выяснилось, что восемь человек не имели законных оснований находиться на территории России, поэтому их выдворили из нашего государства. На остальных составили административные протоколы, им грозит штраф — 5000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всего за десять месяцев в Пензенской области к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства привлечены 1614 иностранцев, 452 из них депортированы.

«Обо всех фактах незаконного пребывания иностранных граждан или нелегального осуществления ими трудовой деятельности можно сообщить по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 563−111», — отметили в пресс-службе.