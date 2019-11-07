В Пензе наложили арест на иномарку должника-миллионника

Молодой житель Пензы задолжал более 5 миллионов рублей, эта сумма включает в себя налоги, кредиты и штрафы ГИБДД.

Пензенец не спешил расставаться с деньгами, даже когда к делу приступили судебные приставы. Мужчина скрывал свое имущество и не являлся к представителям закона, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Пристав выяснил, что у пензенца в собственности есть автомобиль Kia Rio. На машину наложили запрет регистрационных действий. Но это не смутило должника.

Когда в очередной раз судебный пристав пришел по месту жительства молодого человека, то заметил в соседнем дворе скрываемый автомобиль. Иномарку сразу же арестовали.

«Теперь специалист по оценке установит рыночную стоимость, которая позволит после реализации покрыть частично долги», — отметили в ведомстве.