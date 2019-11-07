Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
В Пензе организовали колл-центр для доноров
Концерт в Пензе собрал более 400 тысяч на строительство «Новых берегов»
Лик ангела. На освящении фрески в пензенском КИМе рассказали о скрытом изображении
Пензенские экспортеры узнали нюансы системы налогообложения
Пожилые россияне всё чаще выбирают лечение позвоночника в клинике Ассута
Сердобчанин нашел около дома боеприпас времен Великой Отечественной
В Пензе на день перекроют движение по ул. Бакунина
В Пензе проверили интервал движения автобусов на ост. «Автоколонна № 1546»
Для пензенцев в субботу организуют прием эндокринологов
В Пензе Центральный рынок откроют для проезда через два года

В Пензе наложили арест на иномарку должника-миллионника

7 ноября в 14:14 92 просмотра
, эта сумма включает в себя налоги, кредиты и штрафы ГИБДД.

" data-title="В Пензе наложили арест на иномарку должника-миллионника — Пенза-пресс, рунет за день">

Молодой житель Пензы задолжал более 5 миллионов рублей, эта сумма включает в себя налоги, кредиты и штрафы ГИБДД.

Пензенец не спешил расставаться с деньгами, даже когда к делу приступили судебные приставы. Мужчина скрывал свое имущество и не являлся к представителям закона, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Пристав выяснил, что у пензенца в собственности есть автомобиль Kia Rio. На машину наложили запрет регистрационных действий. Но это не смутило должника.

Когда в очередной раз судебный пристав пришел по месту жительства молодого человека, то заметил в соседнем дворе скрываемый автомобиль. Иномарку сразу же арестовали.

«Теперь специалист по оценке установит рыночную стоимость, которая позволит после реализации покрыть частично долги», — отметили в ведомстве.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...