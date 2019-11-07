«Локо-Юниор» взял реванш над пензенским «Дизелистом»

В среду, 6 ноября, пензенский «Дизелист» проводил ответную встречу в гостях против «Локо-Юниора» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Напомним, первый матч завершился победой «желто-синих» с минимальным счетом .

С самого начала игра пошла не по тому сценарию, который предполагали подопечные Алексея Медведева. На 9-й минуте хозяева площадки воспользовались удалением Георгия Чупятова за задержку соперника и распечатали ворота Александра Самарина. Гол на свой счет записал Дмитрий Соловьев, атаку для него организовали Владимир Кораблев и Илья Чефанов.

В середине второго периода хоккеисты «Локо-Юниора» удвоили преимущество: шайбу забросил Вячеслав Выдряков, ассистировали ему Дмитрий Назаров и Илья Назаров. Спустя три минуты «Дизелист» отыграл один гол — счет размочил Георгий Чупятов с паса Александра Агапова.

Однако переломить ход игры «желто-синим» не удалось. В третьем отрезке поединка в их ворота залетела третья шайба. Пока Никита Емельянов отбывал штраф за подножку, Андрей Ежов нанес точный удар по воротам Александра Самарина, в ассистенты вновь записаны Дмитрий Назаров и Илья Назаров. Несколько секунд потребовалось пензенцам, чтобы опять сократить отставание, однако гол Глеба Булычева с точной передачи Александра Вельматова стал финальным.

Итог встречи — 3:2 в пользу «Локо-Юниора».

Пензенский клуб располагается на четвертой строчке турнирной таблицы конференции «Восток», после 11 матчей имея в активе 16 очков. Следующий матч команда проведет в пятницу, 8 ноября, против «Полета» в Рыбинске. Начало — в 18 часов.