Концерт в Пензе собрал более 400 тысяч на строительство «Новых берегов»

В Пензе прошел благотворительный концерт в честь пятилетия «Квартала Луи». Собранные средства пойдут на строительство арт-поместья «Новые берега» для инвалидов.

Удалось собрать 401 692 рубля. Об этом сообщила инициатор проекта «Новые берега», общественный деятель Мария Львова-Белова на личной странице во «ВКонтакте».

«Эти деньги будут направлены на отделочные работы двух квартир в арт-поместье. В конце этой недели они будут готовы. Их жителями станут шесть молодых ребят с инвалидностью из Екатеринбурга, Орловской и Пензенской областей. Эти ребята выросли в интернатах, но совсем скоро у них появится свой собственный дом.

А мне остается только сказать вам огромное спасибо! Ведь то, что концерт состоялся, то, что на нем присутствовало полторы тысячи человек, то, что смогли собрать средства — это чудо! Чудо, которое сделали вы», — написала она.

Напомним, арт-поместье «Новые берега» возводят в селе Богословка, недалеко от Пензы. На его территории будут жить, трудиться, реализовывать свои проекты люди с ограниченными возможностями здоровья и их семьи.