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В Пензе организовали колл-центр для доноров

7 ноября в 14:54 34 просмотра
, кто мечтает ими стать.

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В Пензенском областном клиническом центре крови начал работу колл-центр для доноров и тех, кто мечтает ими стать.

С появлением нового сервиса людей, которым необходима информация о работе Службы крови и сдаче биоматериала, освобождают от необходимости обращаться в регистратуру медицинского учреждения. Достаточно позвонить с мобильного или стационарного телефона по единому многоканальному номеру: 45−51−10. Режим работы — с 8:00 до 15:30.

Специалисты Службы крови расскажут, какие документы должен предоставить донор, как подготовиться к процедуре и что делать после нее, предупредят о возможных противопоказаниях, уточнят режим работы Центра и даже сориентируют, как до него добраться. Персональные данные сотрудники колл-центра не дают.

«Главная функция колл-центра — наладить персональный контакт с потенциальными и действующими донорами. Это не только центр обработки телефонных звонков, это часть работы с донорами и теми, что только планирует ими стать», — пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В пресс-службе областного минздрава напомнили, что в Пензе действует Модуль крови с современным оборудованием и новейшей системой работы, которые обеспечивают качественный сервис для доноров и безопасность крови и ее компонентов.


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