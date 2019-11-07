Лифт для еды и душевая. Пензенцам рассказали о ноу-хау двухэтажного поезда

Всего в двухэтажном поезде — 14 вагонов, один из них — штабной и еще один — ресторан. В составе нет плацкартов, там есть только купе. В одном вагоне — 64 места. Инструктор поездных бригад вагонного участка «Пенза» Ольга Захарова рассказала, что в коридорах и тамбурах для безопасности пассажиров установили камеры видеонаблюдения. Кроме того, в конце каждого вагона находится кулер с водой.

«Оба этажа вагона аналогичны. В каждом коридоре есть электронное табло, в котором указан температурный режим, время и занятость туалета. Войти в купе можно по магнитным картам, которые пассажиры получают при посадке. Несмотря на то, что у вагона два этажа, это не сильно влияет на параметры поезда. Мы опустили состав, благодаря этому, он умещается по габаритам», — уточнила она.

Ольга Захарова добавила, что в каждом купе есть индивидуальные розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Также там присутствует дополнительная система вентиляции, общее и индивидуальное освещение и вешалки для одежды. Под нижней полкой отсутствует отсек для багажа, как в стандартных поездах, также из вагонов убрали верхний багажный отсек. Отмечается, это было необходимо для экономии места. Однако багаж можно разместить в штабном вагоне в специальном купе.

Заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» по экономике и финансам Инна Гаврилова сообщила, что помимо багажного купе, в штабном вагоне есть гладильная и душевая, которой можно воспользоваться за дополнительную плату. Кроме того, в нем размещены специализированные туалет и купе для инвалидов.

«Всего в поезде — одно место для инвалида, если вдруг возникнет необходимость в перевозке еще одного маломобильного пассажира, то к составу присоединят еще один вагон со специализированным местом», — пояснила она.

Состав оборудован системой ГЛОНАСС, радиосвязью и системой связи с кабиной машиниста. Вся информация по движению поезда отображается на экране в штабном вагоне.

«Все это, в первую очередь, направлено на безопасность пассажиров и их комфорт. Стоит отметить, что гладильная доска, постельное белье, гигиенические принадлежности входят в стоимость билета», — уточнила Инна Гаврилова.

Инновации появились и в вагоне-ресторане. Теперь официанты говорят поварам заказы по встроенному телефону, а принимают их через специальный лифт для еды, который соединяет первый и второй этажи.

«Верхний этаж — посадочные места ресторана, а нижний — кухня, посудомоечная и бар. Использование лифта позволяет официантам быстрее подавать заказы и отправлять грязную посуду вниз. Подчеркну, что лифт — двухсторонний. Одна сторона ведет на кухню, а вторая — в посудомоечную. Они никак не пересекаются друг с другом. На каждом столике установлена подсветка и держатели для стаканов. При желании посетители могут посмотреть телевизор», — поделилась замначальника.

Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин подчеркнул, что поезд — неделимый, он оборудован единой энергосистемой, что обеспечивает более комфортное передвижение.

Кроме того, железнодорожники изменили время прибытия поезда в Москву. Теперь состав будет прибывать в столицу на пол часа раньше, а время отправления из областного центра останется прежним. Цены на билеты в двухэтажный поезд будут зависеть от пассажиропотока.