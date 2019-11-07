В Мокшанском районе оскорбленный иностранец наказал коллег топором

В Пензенской области расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, находящихся в беспомощном состоянии.

Установлено, что 54-летний гражданин Узбекистана устроился в пензенскую организацию маляром. Бригаду рабочих вместе с ним в августе направили в село Широкоисс. Мужчины жили в частном доме. Отношения с коллегами у иностранца не сложились, они постоянно подшучивали над ним.

17 октября мужчина проснулся раньше всех и начал выпивать. Ему в голову пришла идея наказать своих соседей. Он взял топор и несколько раз стукнул им каждого мужчину по голове. Пострадавшие проснулись и остановили негодяя.

«Потерпевшим 1988-го и 1990 года рождения оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью угрозы не имеется», — пояснили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Гражданина Узбекистана задержали, в настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.