Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
29 мигрантов скрывались на дачах около Чемодановки
В пензенском стриптиз-клубе богачам оказывали пикантные услуги
Кровавое застолье. Пензенец поплатился жизнью за желание выпить
В Кузнецком районе из школы украли 35 батарей
Жителя Пензенской области избили на свалке зерновых отходов
Пензенец подозревается в убийстве сожителя матери подруги
Житель Пензы погиб из-за нежелания покинуть дом сожительницы
Пензенец с утюгом и монтировкой напал на самарского бизнесмена — МВД
Житель Шемышейки отправился к святому месту на угнанном авто — прокуратура
Зареченка лишилась 1,1 млн рублей, желая заработать в интернете

В Мокшанском районе оскорбленный иностранец наказал коллег топором

7 ноября в 15:07 172 просмотра
, находящихся в беспомощном состоянии.

" data-title="В Мокшанском районе оскорбленный иностранец наказал коллег топором — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, находящихся в беспомощном состоянии.

Установлено, что 54-летний гражданин Узбекистана устроился в пензенскую организацию маляром. Бригаду рабочих вместе с ним в августе направили в село Широкоисс. Мужчины жили в частном доме. Отношения с коллегами у иностранца не сложились, они постоянно подшучивали над ним.

17 октября мужчина проснулся раньше всех и начал выпивать. Ему в голову пришла идея наказать своих соседей. Он взял топор и несколько раз стукнул им каждого мужчину по голове. Пострадавшие проснулись и остановили негодяя.

«Потерпевшим 1988-го и 1990 года рождения оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью угрозы не имеется», — пояснили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Гражданина Узбекистана задержали, в настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1407471/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...