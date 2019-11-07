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МегаФон представил приложение для управления виртуальной АТС

7 ноября в 15:34 126 просмотров
«Виртуальная АТС» (6+). Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.

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МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС» (6+). Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами — один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», — подчеркнул директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.


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