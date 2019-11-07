В селах Пензенской области ремонтируют 19 домов культуры

В Пензенской области продолжаются работы в рамках нескольких направлений национального проекта «Культура», инициированного президентом России, а также региональных программ.

В 2019 году 19 учреждений клубно-досугового типа ремонтируются в рамках мероприятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности», три из них вошли в государственную программу «Развитие культуры и туризма».

В Пачелмском районе в селе Решетино возводится Дом культуры на 150 мест. В селе Черкасском ремонтные работы стоимостью 4 081 426 рублей, выделенных из областного бюджета, завершены: обновлена крыша, фасад, внутренние помещения. При планировании работ учитывались нормы противопожарной безопасности. На стены нанесена экологичная краска. Первое праздничное мероприятие Дом культуры примет уже 8 ноября — здесь отметят День села.

Филиал библиотечно-культурного центра в селе Каргалей Вадинского района также готов принимать посетителей. Работы были проведены на средства, выделенные из областного (3 970 536,4 рубля) и местного (208 975,6 рубля) бюджетов. Они пошли на обновление зрительного зала, фойе и библиотеки: появились подвесные потолки и пластиковые окна, мелкозернистое декоративное покрытие на стенах, керамическая плитка на полу, заменена система отопления и электропроводка. Частично отремонтирована кровля, отреставрирован фасад и бетонная отмостка вокруг него.

Жители Малой Сердобы отпраздновали открытие районного Дома культуры, где проводился капитальный ремонт, 25 октября. На ремонт было направлено 7,9 млн рублей: заменена кровля, часть отопительной системы и электропроводка, обновлен фасад, входная группа, поставлены окна, отремонтирован потолок в фойе, покрашены внутренние помещения.

Около 10 млн рублей были выделены на ремонт домов культуры в селах Высокое, Никульевка и Тимирязево Башмаковского района. В Тимирязеве здание было построено еще в 1936 году и за это время ни разу не ремонтировалось. Для Шереметьевского и Знаменского домов культуры на средства проекта «Культура малой Родины» приобрели световое и музыкальное оборудование общей стоимостью 500 тыс. рублей.

Капитальный ремонт Дома культуры в селе Мещерском Сердобского района обошелся в 4 284 853 рублей. Рабочие выполнили замену отопления, кровли и входных групп, установили новые межкомнатные двери, окна и светильники, выполнили отделку фасада и внутренних стен, обновили напольное покрытие.

Капремонт библиотечно-досугового центра в селе Чаадаевка Городищенского района завершен, но отделочные работы продолжаются. Подрядчик пришел сюда в конце июля и за три месяца с основными задачами справился. Осталось сделать подвесной потолок в концертном зале, положить линолеум, повесить светильники, обновить сцену и установить кресла.

Также продолжаются работы в Доме культуры села Лермонтово в Белинском районе. Крыша и каждое крыльцо отремонтированы, на внешние стены нанесена штукатурка, установлены новые окна, двери и пандусы, сделана отмостка. На полах уже выложили плитку, завершена часть канализационных, вентиляционных и водопроводных работ. К декабрю строители должны завершить внутреннюю отделку и сдать объект.

В Колышлейском районе продолжается капитальный ремонт Дома культуры в селе Трескино стоимостью 4 262 837 рублей. Средства пошли на подвесной потолок в зрительном зале, оштукатуривание и покраску стен и потолков в коридоре, на лестничной площадке, в кабинетах на первом и втором этажах и в библиотеке, на замену электропроводки, новые светильники, пластиковые окна и межкомнатные двери, керамическую плитку на полах, подключение водопровода и канализации, металлические двери на запасных выходах и ремонт кровли.

В 2020 году в рамках нацпроекта должны отремонтировать Дом культуры в селе Красная Горка Колышлейского района, а по госпрограмме «Развитие культуры и туризма» — три учреждения.

«Реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры позволит модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием», — подытожили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.