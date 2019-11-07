В Пензе наградили победителей регионального конкурса волонтеров «Абилимпикс».

За победу боролись 39 человек. Жюри рассмотрели конкурсные материалы в сфере инклюзивного добровольчества.

Добровольцев, лидеров и представителей волонтерского движения поздравил спикер регионального парламента Валерий Лидин. Он напомнил, что добровольческое движение в Пензенской области объединяет более 10 тыс. человек.

«Каждый занимается добрыми делами бескорыстно, по велению души. У нас работают волонтерские отряды и некоммерческие общественные организации, объединения и движения, которые охватывают практически все значимые сферы жизни. Неравнодушные граждане активно участвуют в решении социальных проблем, общественном развитии Пензенской области, сохраняют историческое и культурное наследие малой родины и государства. Радует, что добровольчество становится все более популярным среди молодого поколения», — сказал он.

Валерий Лидин поблагодарил всех добровольцев за работу и пожелал им успехов.

Дипломы за третье место получили Карина Акжигитова, а также Ангелина и Арина Рукавишниковы. Второй стала Роза Кошелева. «Золото» взяла Айгуль Утюшева, она будет представлять регион на всероссийском конкурсе, сообщилив пресс-службе регионального ЗакСобра.

Также в рамках мероприятия волонтеров центра «Абилимпикс» ПГУ наградили благодарственными письмами ЗакСобрания области.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение. Всего в России открыто 92 волонтерских центров «Абилимпикс», которые призваны обеспечивать не только сопровождение чемпионатов, а способствовать изменению отношения к людям с инвалидностью в обществе. Участники «Абилимпикс» — это школьники, студенты колледжей и вузов, а также взрослое население, относящееся к категории инвалидов.