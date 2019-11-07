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День революции. Почему не все приверженцы коммунизма готовы стоять под красными флагами?

7 ноября в 16:29 100 просмотров
, в День Октябрьской революции, коммунисты традиционно вышли на митинг. Правда, судя по соцсетям, далеко не все приверженцы социализма готовы в этот день стоять под красными флагами.

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В Пензе 7 ноября, в День Октябрьской революции, коммунисты традиционно вышли на митинг. Правда, судя по соцсетям, далеко не все приверженцы социализма готовы в этот день стоять под красными флагами.

Как отмечают пользователи соцсетей, не скрывающие своей приверженности к левым взглядам, в этом году они не пойдут на митинг коммунистов в честь революции по ряду причин. В качестве одной из них называется видимость оппозиции. Критики отмечают, что для ряда «комми» стала не важна не столько сама идея, сколько мандат или удобное место у власти. Так это на самом деле или нет, утверждать не будем. Но эти обвинения, в целом, не новы. Они звучат и в других регионах страны.

В прошлом году вышел большой материал РБК «Партбилет в бюджет». В нем говорится о том, что, по расчетам СМИ, не менее 75% бюджета партий в 2017 году составили федеральные поступления.

Немало шума в соцсетях наделал и визит в Пензу перед выборами в Гордуму радикально настроенного оппозиционера, прожившего несколько лет в эмиграции в Европе. Были предположения, что «политический» приезжал учить местных оппозиционеров «дискредитационной кампании» и, возможно, привез с собой деньги на эти цели. Конечно, проверить это невозможно, но разговоры такие были.

А удается ли решать реальные проблемы акциями с участием прыщавых юнцов в обтягивающих штанишках? Много ли среди тех, кто стоит под красными флагами, людей трудоспособного возраста, для которых важны стабильность, а не хайп?

Кстати, митингов в День Октябрьской революции в Пензе будет несколько. Даже маршруты у них выбраны разные.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-1004909/

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