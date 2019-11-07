Пензенцев приглашают на бесплатные тренировки в фитнес-центрах

Десять пензенских фитнес-центров выделили один день, в который все желающие смогут посетить спортивный зал бесплатно.

В воскресенье, 10 ноября, пензенцы смогут принять участие в Дне открытых дверей от фитнес-центров. Пять компаний, осуществляющих соответствующую деятельность, договорились о совместном проекте «Фитнес каждому» с региональным министерством физической культуры и спорта. Все, кто присоединились к программе, наклеили на входные группы отличительные эмблемы.

«Если вы увидите специальную наклейку на входе в здание, это значит, что здесь в этот день вы сможете бесплатно заняться физической культурой и получить заряд энергии на следующую рабочую или учебную неделю», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В проекте участвуют клубы «Fit up» на улице Ульяновской, 15, на улице Терновского, 154в, и на проспекте Строителей, 96, во дворце спорта «Буртасы».

Также к нему присоединились залы «Uni GYM» на улице Московской, 27, в ТЦ «Высшая лига», на проспекте Победы, 124Б в РЦ «Квадрат» и на улице Окружной, 27в в ТЦ «Окружной».

Не отстают от коллег «Город развлечений» на улице Радужной, 1, в Спутнике и «Атлетика» на улице Кирова, 19а.

Помимо этого, идею поддержали в «Alex Fitness» и ждут на тренировки на 1-м Онежском проезде, 4, в ТЦ «Онежский» и на улице Московской, 83, в ТЦ «Пассаж».

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