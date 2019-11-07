Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
«Локо-Юниор» взял реванш над пензенским «Дизелистом»
Пензенец Денис Айрапетян стал рекордсменом страны в беге на 1000 м
Губернатор рассказал о строительстве лыжного стадиона в Пензе
В Пензу на соревнования «Сурская осень» приехали более 200 гимнастов
Тренер по гимнастике Евгения Бочкарева: Нужно влюбить в свой вид спорта
Алексей Ваулин о поражении пензенского «Дизеля»: Ребят упрекнуть не в чем
Пензенский «Дизелист» в гостях обыграл «Локо-Юниор»
Благодаря пензенцам в России появится новый официальный вид спорта
Для пензенской федерации гребли закупят новые лодки
Хоккеист пензенского «Дизеля» признан лучшим защитником месяца в ВХЛ

Пензенцев приглашают на бесплатные тренировки в фитнес-центрах

7 ноября в 16:36 28 просмотров
, в который все желающие смогут посетить спортивный зал бесплатно.

" data-title="Пензенцев приглашают на бесплатные тренировки в фитнес-центрах — Пенза-пресс, рунет за день">

Десять пензенских фитнес-центров выделили один день, в который все желающие смогут посетить спортивный зал бесплатно.

В воскресенье, 10 ноября, пензенцы смогут принять участие в Дне открытых дверей от фитнес-центров. Пять компаний, осуществляющих соответствующую деятельность, договорились о совместном проекте «Фитнес каждому» с региональным министерством физической культуры и спорта. Все, кто присоединились к программе, наклеили на входные группы отличительные эмблемы.

«Если вы увидите специальную наклейку на входе в здание, это значит, что здесь в этот день вы сможете бесплатно заняться физической культурой и получить заряд энергии на следующую рабочую или учебную неделю», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В проекте участвуют клубы «Fit up» на улице Ульяновской, 15, на улице Терновского, 154в, и на проспекте Строителей, 96, во дворце спорта «Буртасы».

Также к нему присоединились залы «Uni GYM» на улице Московской, 27, в ТЦ «Высшая лига», на проспекте Победы, 124Б в РЦ «Квадрат» и на улице Окружной, 27в в ТЦ «Окружной».

Не отстают от коллег «Город развлечений» на улице Радужной, 1, в Спутнике и «Атлетика» на улице Кирова, 19а.

Помимо этого, идею поддержали в «Alex Fitness» и ждут на тренировки на 1-м Онежском проезде, 4, в ТЦ «Онежский» и на улице Московской, 83, в ТЦ «Пассаж».

Возрастное ограничение — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...