В бюджет Пензы планируется поступление 1 миллиона рублей

В администрации Пензы прошел аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

Всего было выставлено 12 лотов. Это места на территории города, где можно размещать киоски и торговые павильоны. Желающих их занять оказалось 14.

«По минимальной цене на аукционе проданы места для размещения киосков по реализации питьевой воды, торговых павильонов по реализации элементов питания», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время проведения аукциона максимальная годовая цена за место составила 433951 рубль. Всего в городской бюджет от предпринимателей планируется поступление одного миллиона рублей.