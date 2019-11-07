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В бюджет Пензы планируется поступление 1 миллиона рублей

7 ноября в 16:36 30 просмотров

В администрации Пензы прошел аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

Всего было выставлено 12 лотов. Это места на территории города, где можно размещать киоски и торговые павильоны. Желающих их занять оказалось 14.

«По минимальной цене на аукционе проданы места для размещения киосков по реализации питьевой воды, торговых павильонов по реализации элементов питания», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время проведения аукциона максимальная годовая цена за место составила 433951 рубль. Всего в городской бюджет от предпринимателей планируется поступление одного миллиона рублей.


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