Главный терапевт ПФО отметила активную работу по вакцинации в Пензенской области

В четверг, 7 ноября, в Пензу с рабочим визитом приехала главный внештатный специалист по терапии Приволжского федерального округа Татьяна Куняева, чтобы посетить несколько медицинских организаций.
Осмотрев кардиодиспансер Пензенской областной клинической больницы имени
Например, перед новым эпидсезоном вакцинацию должны пройти 709,4 тыс. человек. Мероприятия по снижению смертности населения стали основной темой и на встрече с министром здравоохранения Пензенской области Александром Никишиным.
В пресс-службе ведомства напомнили, что повышение ожидаемой продолжительности жизни пензенцев с 73,3 года до 78,1 года и сокращение темпов естественной убыли населения является одной из главных целей национального проекта «Здравоохранение, инициированного президентом России.