Главный терапевт ПФО отметила активную работу по вакцинации в Пензенской области

Перед новым эпидсезоном в Пензенской области от гриппа планируют привить почти 710 тыс. человек.

В четверг, 7 ноября, в Пензу с рабочим визитом приехала главный внештатный специалист по терапии Приволжского федерального округа Татьяна Куняева, чтобы посетить несколько медицинских организаций.

Осмотрев кардиодиспансер Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко , Татьяна Куняева подняла вопрос о вакцинации от гриппа людей из группы высокого риска смертности. В регионе серьезно работают над тем, чтобы пациенты с несколькими заболеваниями обязательно делали прививки.

Например, перед новым эпидсезоном вакцинацию должны пройти 709,4 тыс. человек. Мероприятия по снижению смертности населения стали основной темой и на встрече с министром здравоохранения Пензенской области Александром Никишиным.

В пресс-службе ведомства напомнили, что повышение ожидаемой продолжительности жизни пензенцев с 73,3 года до 78,1 года и сокращение темпов естественной убыли населения является одной из главных целей национального проекта «Здравоохранение, инициированного президентом России.