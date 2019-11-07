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Главный терапевт ПФО отметила активную работу по вакцинации в Пензенской области

7 ноября в 16:43 138 просмотров

Перед новым эпидсезоном в Пензенской области от гриппа планируют привить почти 710 тыс. человек.

В четверг, 7 ноября, в Пензу с рабочим визитом приехала главный внештатный специалист по терапии Приволжского федерального округа Татьяна Куняева, чтобы посетить несколько медицинских организаций.

Осмотрев кардиодиспансер Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, Татьяна Куняева подняла вопрос о вакцинации от гриппа людей из группы высокого риска смертности. В регионе серьезно работают над тем, чтобы пациенты с несколькими заболеваниями обязательно делали прививки.

Например, перед новым эпидсезоном вакцинацию должны пройти 709,4 тыс. человек. Мероприятия по снижению смертности населения стали основной темой и на встрече с министром здравоохранения Пензенской области Александром Никишиным.

В пресс-службе ведомства напомнили, что повышение ожидаемой продолжительности жизни пензенцев с 73,3 года до 78,1 года и сокращение темпов естественной убыли населения является одной из главных целей национального проекта «Здравоохранение, инициированного президентом России.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6190/

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