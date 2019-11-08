В пензенском зоопарке попугаев ара развлекают на новой «квартире»

С наступлением холодов птиц, живущих в пензенском зоопарке, пришлось перевести в закрытый вольер, однако это не должно повлиять на их физическое состояние и настроение.

В пензенском зоопарке в клетке для попугаев ара установили тренажер. Сотрудники учреждения культуры смастерили его из цепочки и упаковки из-под яиц, а внутри спрятали угощение. Развивающая игрушка-кормушка пришлась птицам по душе: с помощью нее они будут следить за своей физической формой, развивать интеллект и приобретать различные навыки, получаемые их дикими сородичами в более суровых условиях.

Правда, посмотреть на игру и тренировку попугаев не получится. С наступлением холодов их перевели в дом птиц, доступ в который запрещен. Переехать на «зимние квартиры» пришлось также обезьянам, фенекам, туканам, птицам-носорогам и другим тропическим животным и птицам, которые не выживут без теплых вольеров.

А вот для белого медведя, дальневосточного леопарда, арктического волка, енотовидных собак, зайцев-беляков, яков и бизонов наступили лучшие времена с наиболее комфортной для этих зверей погодой, уточнили на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, учреждение работает на час меньше в зимний период.