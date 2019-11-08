Прежде чем взять займ, нужно проверить организации по госреестру. Интервью

Как проверить надежность банка, как взять микрозайм и не нарваться на «серых» кредиторов, как пожаловаться на навязывание услуг. Об ИА «Пенза-Пресс» побеседовало с управляющим пензенским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Геннадием Антоновым.

— Подскажите, как можно проанализировать надежность банка, есть ли официальные рейтинги, аналитика по региону?

— Проверить можно на сайте Банка России, есть ли у организации лицензия. Также нужно удостовериться, что банк есть в списке на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), то есть входит в государственную систему гарантирования вкладов (в сумме до 1 млн 400 тыс. рублей).

Особенно внимательно к устойчивости банка следует отнестись, если вы:

— планируете держать в одном банке более 1,4 млн рублей (это сумма государственного страхового покрытия);

— открываете обезличенный металлический счет или вклад на предъявителя;

— вы — предприниматель, адвокат или нотариус и заводите счет для профессиональной деятельности;

— хотите пользоваться услугами только одного банка и перебои в его работе даже на один-два дня создадут для вас неудобства.

Финансовая отчетность кредитных организаций представлена на сайте Банка России. Но разобраться в ней может быть непросто.

Необходимую информацию можно найти на сайтах кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр Банка России. Важно сравнивать и то, что пишут в разных источниках, а не ориентироваться на один. Необходимо учитывать и то, что финансовое состояние банка не статично и может меняться.

— Удалось ли навести в Пензенской области порядок с микрофинансовыми организациями (МФО)? Сколько их сейчас в регионе, много ли закрылось? Поступают ли на них жалобы? Как проверить благонадежность МФО?

— По данным за 9 месяцев этого года в Пензенской области зарегистрировано 14 микрокредитных компаний (МКК). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на пять в связи с тем, что компании добровольно покинули рынок микрофинансирования.

За этот же период в отношении МКК Пензенской области в Банк России поступило семь жалоб от потребителей финансовых услуг, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Основной тематикой обращений по-прежнему являются незаконные действия, направленные на возврат просроченной задолженности.

При этом нередко смс-сообщения кредитора с напоминанием погасить просроченную задолженность граждане воспринимают как угрозу и обращаются с жалобами к регулятору.

Прежде чем обратиться в микрофинансовую организацию, необходимо проверить, состоит ли она в государственном реестре МФО (сайт Банка России www.cbr.ru, раздел «Финансовые рынки«). Обратите внимание на наименование организации: в нем обязательно должно присутствовать словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» — в зависимости от вида.

Чтобы было проще определять, законно работает МФО или нет, с 2017 года в поисковой выдаче Яндекса маркируются организации, которые состоят в реестре Банка России. А с октября этого года МФО, наравне с банками и страховыми компаниями, начали получать такую маркировку и в поисковой выдаче портала Mail.ru. Маркировка предоставляет потребителям возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. Кроме того, минимизирована возможность для действующих в Интернете нелегальных компаний, в том числе двойников, вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг.

Маркировка Яндекса — кружок зеленого цвета, внутри которого находится галочка. Рядом с кружком — надпись «Реестр ЦБ РФ».



Маркировка Mail.ru — синий кружок с галочкой. Услуга доступна пользователям как в мобильной версии, так и в версии для ПК.

— Занимается ли Центробанк анализом качества услуг коммерческих банков? Например, есть те, что общение с клиентами свели к минимуму — заявку можно оставить на сайте, автоответчике. Оперативно решить проблему невозможно. А еще банки стали похожи на магазины — сотрудники стараются навязать дополнительные услуги, выдавая их за обязательные, потому что от этого зависит их зарплата. Куда можно подавать жалобу и как доказать факты некачественного предоставления услуги?

— Анализ качества услуг коммерческих банков — суть поведенческого надзора Банка России. Это контроль за преддоговорным процессом, в первую очередь, — за надлежащим информированием потребителя в ходе продажи финансовых инструментов и оказания финансовых услуг, а также защита интересов граждан на всем периоде взаимодействия с участниками финансового рынка.

Если вы столкнулись с неправомерными действиями финансовой организации, то можете обратиться за помощью в Банк России, направив письмо через Интернет-приемную на сайте Банка России (cbr.ru) или по почте, а также позвонив в Единый коммуникационный центр Банка России по номеру 8 800 300-30-00 (для всех регионов страны звонок бесплатный).

Ваше обращение обязательно рассмотрят и, если в действиях организации обнаружат признаки нарушения, к ней применят соответствующие меры воздействия.