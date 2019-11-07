Рубрика пензенского радио «Экспресс» завоевала международную премию

«Работа над ошибками» заняла второе место в номинации «Просветительская программа». Сотрудники выбрали для участия именно ее неслучайно. Шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков считает, что она — оригинальная, яркая, интересная, смешная, а самое главное — познавательная. По его мнению, именно она была достойна участия в конкурсе.

«Это маленькая минутная рубрика, которая учит людей правильному произношению или написанию. Мало кто догадывается, что она отнимает колоссальное количество сил, нервов и времени. Один выпуск иногда может готовиться несколько часов. Когда мы узнали, что «Работу над ошибками» оценили на таком серьезном конкурсе, мы убедились, что все делается не зря», — добавил он.

Над созданием «Работы над ошибками» трудятся ведущая Мила Мизина и Дмитрий Линьков. Они совместили в ней все самое смешное и молодежное.

«Идея сделать подобную рубрику на радио у меня была уже давно. Очень сложно быть спокойной, когда вокруг все «ездиют» на «ихних» машинах. Предложила шеф-редактору радио «Экспресс» сделать рубрику о русском языке для молодежи. Он быстро подхватил идею и придумал, как сделать ее нескучной. Мы понимали, что подобные рубрики наверняка есть на радиостанциях в других городах, поэтому наша должна быть особенной. Каждый выпуск сделан с юмором, что помогает проще усвоить серьезную информацию. Сделали пилотные выпуски, которые сразу нашли отклик аудитории — и в эфир, и в соцсети стали приходить заявки на определенные слова. Сейчас у нас есть пять видов рубрики: правильное произношение, фразеологизмы, молодежный сленг, новые слова и диалектизмы. Я сама получаю большое удовольствие от подготовки рубрики, так как и я получаю новые знания. Когда я узнала, что мы стали призерами конкурса «Хрустальный микрофон», я очень обрадовалась, потому что в рубрику «Работа над ошибками» вложено колоссальное количество сил. И все же приятно получать награду за проект, который мы делаем с душой», — поделилась Мила Мизина.

Ведущие считают, что они изобрели новый формат радиорубрики. Дмитрий Линьков пояснил, что в «Работе над ошибками» совмещены молодежные шутки из интернета с выписками из словарей и научных статей. Помимо этого, ведущие сделали своеобразную радиоэнциклопедию, в которой любой желающий может задавать интересующие его вопросы и услышать ответы на них в прямом эфире.

«Слушайте рубрику «Работа над ошибками» и говорите по-русски правильно», — подытожил Дмитрий Линьков.

«Хрустальный Микрофон» — ежегодная премия за заслуги в области радио. Она вышла на международный уровень — работы прислали радиостанции из 40 городов России, Беларуси, Украины и дальнего зарубежья. Премия ежегодно расширяет свою географию. Лауреатов определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса.