«Это один из самых масштабных проектов, причем он не замыкается только на системе образования, на модернизации материально-технической базы, на создании инфраструктуры. Он является базисным для многих других проектов: «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Создание комфортной городской среды» и других», — сказал Александр Воронков.

Министр отметил, что национальный проект «Образование» — о человеке, о возможности каждого ребенка самореализоваться, о том, что любой взрослый может не просто получить профессию, но и постоянно совершенствоваться. О том — чтобы дать молодой маме возможность работать и заниматься творчеством. О том, что каждому учителю необходимо постоянно повышать свою квалификацию.

«Пензенская область реализует нацпроекты «Образование» и «Демография» совместно. В ближайшие два года в области будет создано новых 16 детсадов. В этом году 13 объектов распахнут двери для ребят самого раннего возраста — от полутора лет. Будет создано 855 новых мест.

Продолжается строительство школ, ремонт образовательных учреждений. Причем ремонт сельских — инициатива губернатора Ивана Александровича Белозерцева. За три года на это направлено более 600 млн рублей. Такой поддержки не знала система образования никогда», — сообщил Александр Воронков.

Также гость телеканала «Экспресс» рассказал, что национальный проект уделяет большое внимание дополнительному образованию и возможностям для каждого самореализовываться.

«Главное, — что ребенок будет иметь возможность на современном оборудовании реализовать свои возможности и способности», — подчеркнул он.