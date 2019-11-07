В Каменском районе на благоустройство дворов направили почти 20 млн рублей

В Каменском районе Пензенской области завершены работы по благоустройству девяти дворов на средства программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

Работы по благоустройству придомовых территорий в Каменском районе обошлись в 19,5 млн рублей, в том числе 18 млн — из федерального бюджета. Местные жители собрали почти 95 тыс. рублей, чтобы провести работы из дополнительного перечня.

Программа действует три года, за которые удалось отремонтировать 47 дворов и четыре общественные территории, заасфальтировать более 60 тыс. квадратных метров дворов.

Жители домов № 1 и 3 на улице Космонавтов в Каменке решили присоединиться к проекту после предложения председателя местного ТСЖ. В итоге между домами положили новый асфальт, около подъездов поставили лавочки, урны и фонари. Дети и взрослые будут проводить время на комплексной игровой площадке с современным покрытием, защищающим от травм при падении.

«Мы помогали в благоустройстве, привозили землю. Собрали 50 тыс. рублей для софинансирования установки детской площадки. Теперь сюда приходят мамы с детьми из соседних дворов», — отметила местная жительница Лидия Ерганова.

Люди из других домов обещали в следующем году помочь с обустройством спортивного комплекса.

На улице Чернышевского без фонарей жили больше 60 лет. Участие в программе помогло обеспечить двор дома № 10 освещением. Также здесь установили площадку для отдыха.

К концу 2024 года, когда завершится реализация национальных проектов, регион должен будет освоить более 31 млрд рублей. Комфортная для жизни среда должна быть обеспечена в каждом муниципальном образовании, отметили в пресс-центре областного правительства.