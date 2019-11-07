Пензенцы приняли участие в Параде Памяти в Самаре

В Самаре прошел Парад Памяти, посвященный 78-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. В нем приняли участие пензенские учащиеся кадетской школы и представители «ЮНАРМИИ».

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров направил приветствие участникам и гостям важного исторического события.

«Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, 7 ноября 1941 года на этой площади состоялся военный парад, оказавший огромное влияние на военно-политическую обстановку не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Демонстрация мощи и технических резервов Красной Армии, силы духа советского народа стали серьезным стимулом для сплочения советских граждан, вдохновили их на боевые и трудовые подвиги. Парад оказал огромное влияние на укрепление позиций Советского Союза на мировой арене и сформировал мнение союзников по антигитлеровской коалиции о мощи и непобедимости Красной Армии», — цитирует его слова пресс-служба.

Парад в Самаре проводят с 2011 года. Он состоит из двух частей: «исторической» и «военной». Всего маршем прошли более 6,5 тысяч человек из разных регионов страны. Пензу представляли 68 юношей и 36 девушек, а также 12 наставников-офицеров.

Как готовились пензенцы к Параду Памяти, вы можете посмотреть здесь. Видео разместил на своей странице в соцсети министр образования региона Александр Воронков.