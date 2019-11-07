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В Пачелме мужчина остался без телефона после конфликта около кафе

7 ноября в 17:43 88 просмотров

Житель Пензенской области написал заявление в полицию после инцидента около заведения общепита в Пачелме.

Поздним вечером 10 августа около кафе «Старая крепость» в рабочем поселке Пачелма между двумя незнакомцами произошел конфликт. Один из них, 21-летний житель села Решетино, заметил, что у другого из кармана брюк выпал сотовый телефон.

Поняв, что оппонент этого не заметил, молодой человек подобрал мобильный, сел в автомобиль к другу и уехал. Позже сельчанин сломал и выбросил гаджет. Ущерб, причиненный потерпевшему, оценивается в 9 тыс. рублей.

Владелец телефона обратился в полицию, по факту кражи возбудили уголовное дело. Позже была зафиксирована явка злоумышленника с повинной. Материальный ущерб потерпевшему он возместил.

За совершенное преступление жителя села Решетино приговорили к 240 часам обязательных работ, решение суда вступило в силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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