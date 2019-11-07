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В Пензенской области разыскивают мужчину с татуировкой смерти

7 ноября в 17:46 124 просмотра

Полицейские Никольского района Пензенской области разыскивают подозреваемого в преступлении Алексея Жилякова.

32-летнего мужчину подозревают в том, что он нарушил правила дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.

Известно, что он имеет регистрацию в Пензе на улице 40 лет Октября. Приметы: на левом плече есть татуировка в виде паутины, на правом — изображение смерти с косой.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России «Никольский»: 8-(84165)-4−11−59, 8-(8412)-630−257, а также 8−927−383−82−83», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/oiiospenza

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