В Пензенской области разыскивают мужчину с татуировкой смерти

32-летнего мужчину подозревают в том, что он нарушил правила дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.

Известно, что он имеет регистрацию в Пензе на улице 40 лет Октября. Приметы: на левом плече есть татуировка в виде паутины, на правом — изображение смерти с косой.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России «Никольский»: 8-(84165)-4−11−59, 8-(8412)-630−257, а также 8−927−383−82−83», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.