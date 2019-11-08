Пензенские участники Спартакиады школьников России и Беларуси побывали в ЗакСобре

Участники сборной Пензенской области, завоевавшие награды на Спартакиаде школьников России и Беларуси встретились со спикером Законодательного Собрания Валерием Лидиным и депутатами.

«У Пензенской области — богатая спортивная история. Имена наших земляков — победителей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы известны всему миру. При поддержке исполнительной и законодательной власти в Пензе проводятся соревнования всероссийского и международного уровня, строятся ФОКи, бассейны и спортплощадки», — отметил Валерий Лидин.

«Депутат Законодательного Собрания Александр Ломовцев — руководитель регионального отделения ОГФСО «Юность России», которая выступила организатором участия пензенских спортсменов, напомнил присутствующим, что спортсмены состязались в трех дисциплинах: баскетбол 3×3 (юноши и девушки), плавание и настольный теннис. По итогам наша сборная стала серебряным призером по плаванию в общекомандном зачете», — отмечают в пресс-службе ЗС.

Депутаты побеседовали со школьниками и тренерами. Благодарности Законодательного Собрания и министерства образования были вручены наставникам: Елене Деминой, Ирине Пелюшенко, Сергею Карасеву и Олегу Мелехину. Все школьники получили благодарности от «Юности России». В Спартакиаде приняли участие 32 команды, 230 человек. В сборную Пензенской области вошли спортсмены из Наровчатского, Нижнеломовского, Мокшанского, Пензенского районов.