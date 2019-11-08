Yota снизила цены на безлимитный 4G-интернет в два раза

Yota снижает цены на безлимитный 4G-интернет для модемов и повышает скорости в 71 регионе. Самое большое снижение произошло в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях и в Чувашии — клиенты модемного продукта Yota в этих регионах заплатят на 53% меньше, чем раньше за интернет на скорости 10 Мбит/с.

Так, в Пензенской области стоимость интернета на скорости 5 Мбит/с составила 400 руб. против 700 руб. ранее. Стоимость же пакета с максимальной скоростью сократилась до 600 руб. против 1000 руб. ранее. Посмотреть полный список регионов можно на сайте https://www.yota.ru/.

«Благодаря новому ценообразованию безлимитный 4G-интернет Yota станет прекрасной альтернативой проводному домашнему интернету. Больше не нужно ждать прихода мастера, достаточно проверить покрытие на нашем сайте и приобрести модем или роутер Yota. Кроме того, клиент сможет взять свой интернет с собой в любое место, где есть покрытие Yota», — комментирует директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.

