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Жители Подмосковья обсуждают строительство дублера Щелковского шоссе

7 ноября в 17:58 64 просмотра
, однако сначала нужно выслушать их мнение, сообщает телеканал «360».

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Одна из самых загруженных дорог в Московской области — Щелковское шоссе — нуждается в дублере. Так будет решена проблема жителей многих муниципалитетов, однако сначала нужно выслушать их мнение, сообщает телеканал «360».

Например, в Балашихе, Звездном Городке и Щелкове решили организовать общественные слушания. Также прислушались к жителям Фрязина и Черноголовки. Все точки зрения изложат в докладе, чтобы представить губернатору Андрею Воробьеву.

До Зведного Городка по 25-километровой трассе едут два-три часа, поэтому жители поселка подписали петицию о строительстве другой магистрали.

В Балашихе уверены, что нужна восьмиполосная трасса. Так не только ускорится автомобильный поток, но и разгрузятся электрички. Машины, меньше стоящие в пробках, будут вырабатывать меньше вредных веществ, а значит и воздух станет чище. В поселке делают акцент на том, что дорога не должна помешать национальному парку «Лосиный остров». Экологи же уверены, что проблем не будет — животные у самой кромки трассы не обитают.

Новая дорога будет петлять между разными населенными пунктами, сделав трафик менее напряженными не только на Щелчке, но и МКАДе.

Если вопрос о самой целесообразности строительства дублера не стоит, то вот детали вроде развязок, светофоров и переходов волнуют практически всех. Продолжение читайте здесь.


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