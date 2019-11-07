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В пензенских школах внедряют систему сортировки мусора

7 ноября в 17:59 70 просмотров

В Пензе 7 ноября обсудили перспективы вовлечения школьников в экологическую деятельность и реализацию тематических акций.

Руководитель регионального движения ЭКА Алина Можачкина-Грибанова рассказала мэру Пензы Андрею Лузгину о перспективах вовлечения школьников в экологическую деятельность и реализацию тематических акций. Она подчеркнула, что движение существует на территории региона с 2011 года.

«Мы заинтересованы в экологическом просвещении, работаем со школами города, сейчас подключаются и детские сады», — добавила Алина Можачкина-Грибанова.

В пресс-службе мэрии пояснили, что при поддержке облправительства активисты реализуют межрегиональный эколого-просветительский проект «ВторБум». Его участники внедряют принципы раздельного сбора отходов. В сентябре и октябре в проекте поучаствовали 27 образовательных организаций. Они сдали на переработку более 43 000 кг макулатуры и пластиковых бутылок. Для учреждений, которые приняли участие в проекте, волонтеры провели 20 экологических уроков.

Отмечается, что в образовательных учреждениях Пензы систематически проводятся аналогичные мероприятия.

Андрей Лузгин подчеркнул, что приоритетом этой работы должно быть формирование у молодого поколения экологической культуры. При этом в городе необходимо создавать условия для распространения экологических практик. Например, внедрять раздельный сбор отходов.

«Давайте увеличивать охват детей экологическим образованием, но при этом занятия не должны препятствовать текущему образовательному процессу и становиться дополнительной нагрузкой для учащихся и родителей», — подытожил он.


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