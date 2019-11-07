Пензенский аккордеонист стал победителем престижного конкурса в Праге

Воспитанник пензенской музыкальной школы № 5 стал лауреатом первой степени на престижном международном конкурсе «Пражские дни гармоники». Он исполнил две композиции на аккордеоне и заработал практически максимальное количество баллов. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти конкурентов из других стран.

Жюри конкурса музыкальных исполнителей оценивало буквально все: исполнение, подачу, уровень владения инструментом.

Пензенец показал высокие результаты, исполнив на аккордеоне две сложные композиции. Из России на конкурс было заявлено три человека. Все ребята выступали в разных категориях и не пересекались на площадке.

«К сожалению, нам не удалось там порепетировать, потому что было очень много участников. Из-за этого конкурс проходил в двух аудиториях. Мы играли в большом зале пражской консерватории. Там — великолепная акустика», — рассказал преподаватель музыкальной школы № 5 Пензы Павел Тезиков.

Юному музыканту отдыхать некогда. Через месяц он отправится в Уфу на фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо» (0+), где представит сонату итальянского композитора Скарлатти и произведение Чайковского, сообщает телеканал «Экспресс».