Опасения жителей Засечного о закрытии местного ФАПа не оправдались (видео)

В селе Засечном Пензенского района активно обсуждают судьбу местного ФАПа. Местные жители предполагают, что сокращение педиатра, а также возможное закрытие физкабинета, приведут к тому, что медучреждение попросту закроют.

Жители села Засечного уже несколько дней томятся в неведении. Их беспокоит судьба местного фельдшерско-акушерского пункта. Появилась информация, что в учреждении якобы намечены кардинальные перемены, в частности закрытие физкабинета и перевод одного из педиатров в другое медучреждение.

«Здесь очень много детей. Ходят слухи, что физкабинет скоро закроют, что нас всех отправят в Спутник, что один педиатр будет принимать, но и это не точно», — сказала жительница Засечного Ольга Жучкова.

«Теперь, так как остается один педиатр, надо записываться заранее, за две недели», — рассказала жительница Засечного Ольга Пинимясова.

Сельчане уверены, что постепенно такие перемены приведут к закрытию самого ФАПа, а им придется ездить за медицинской помощью в областной центр или обращаться в частные организации. Глава Засечного сельского совета поспешил успокоить жителей. Он сказал, что фельдшерско-акушерский пункт продолжит свою работу, а речь идет лишь о переводе одного педиатра в детскую поликлинику в Терновке. Мера вынужденная, но временная.

«Речь — о Гарькиной Марии Анатольевне, ее перевели в поликлинику в Спутник, потому что она квалифицированный специалист, она была оценена местными жителями. Работает здесь уже лет 20−25», — сказал глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин.

«Сейчас в Спутнике — более выраженный дефицит кадров. В среднем, на одного педиатра приходится около 2000 детей, а в Засечном — 800−850. Поэтому администрацией пензенской районной больницы было принято решение временно перевезти одного из педиатров из врачебной амбулатории в Спутник», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В региональном минздраве отметили, что второй педиатр в Засечном будет принимать детей ежедневно: при этом время приема продлено. Кроме того, всегда на помощь родителям придут две медицинские сестры и фельдшер, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.